İran kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı
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İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını belirtti
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37
Iran, fiyat dalgalanmaları ve aşırı risk nedeniyle kripto para birimi Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı. İran
'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını belirtti.
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