Son Dakika Haberleri: İran kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı
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İran kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı

59 dakika önce

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını belirtti

İran kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı, System.String[]
Merkez Bankası, İran, Dünya
Iran, fiyat dalgalanmaları ve aşırı risk nedeniyle kripto para birimi Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37 
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