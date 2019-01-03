İran: Kripto Uygulaması Gram Ulusal Ekonomi İçin Tehdit

İran yönetimi, "ulusal ekonomi ve güvenlik için tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kripto para birimleri uygulaması Gram ile ilgili tüm işbirliği ve anlaşmaların suç olarak değerlendirileceği uyarısı yaptı.

İran yönetimi, "ulusal ekonomi ve güvenlik için tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kripto para birimleri uygulaması Gram ile ilgili tüm işbirliği ve anlaşmaların suç olarak değerlendirileceği uyarısı yaptı.



Tehran Times'da yer alan habere göre, İran Ceza İçeriği Tanımı Görev Gücü Sekreteri Javad Javidnia, Telegram'ın yakında piyasaya sürmeyi planladığı kripto para birimleri uygulaması Gram ile gerçekleştirilecek herhangi bir işbirliği ve anlaşmanın ulusal güvenliğe ve ekonomiye karşı bir tehdit olarak değerlendirileceğini söyledi. Javidnia, "Telegram'ın yasaklanmasındaki en önemli etken, ülke genelindeki politik atmosferin karışıklığı nedeniyle göz ardı edilen ciddi ekonomik tehditler oluşturmasıdır" dedi.



İran genelinde kripto para birimlerine yönelik yaklaşım uzun bir süredir olumlu bir hale dönüşmedi. Aralık 2017'de "barış ortamını sürdürebilmek" adına Telegram ve Instagram uygulamalarının ülke genelinde kullanılması yasaklanmış, Nisan 2018'de de İran Dini Lideri Ali Hamaney söz konusu Telegram yasağını kalıcı hale getirmişti.



İran yetkilileri Telegram'ın 2018 yılı başlarında blockchain temelli platformunu eleştirmiş ve platformun ülkeye kripto para birimleri tanıtmasıyla "ülkenin ulusal para birimini baltalayabileceğini" belirtmişti. - İstanbul

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