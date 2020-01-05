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İran krizi: Karayip'te tatil yapan İngiltere Başbakanı Jonhson'a 'sessizlik' eleştirisi
6 saat önce
Devletlerin çıkış yolu bulmak için yoğun mesai harcadığı İran krizinin yaşandığı dönemde İngiltere'nin 'arka planda durması' eleştirildi. Ülkedeki muhalif siyasiler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Karayip'teki Mustique Adası'ndaki tatilini yarıda kesip ülkesine dönmesi çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:13
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