İran krizi: Karayip'te tatil yapan İngiltere Başbakanı Jonhson'a 'sessizlik' eleştirisi

Türkiye , Rusya , Fransa , Almanya , Çin gibi ülkelerin çıkış yolu bulmak için yoğun mesai harcadığı kriz döneminde İngiltere 'nin 'arka planda durması' eleştirildi.

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