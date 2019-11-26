Son Dakika Haberleri: İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Son Dakika Güncel İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

6 saat önce

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı üzerine Norveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu eylemi kınadı.

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı, System.String[]

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı üzerine Norveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu eylemi kınadı.

Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada, İran yönetiminin protestosunun ve bu olaydan duyduğu rahatsızlığın Norveç makamlarına ulaştırılmak üzere Tahran Maslahatgüzarı'na iletildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemin tüm Müslümanların duygularını incittiği, ifade özgürlüğü adı altında 1 milyar 500 milyon Müslümanın inancına hakaret edilemeyeceği mesajının Norveçli yetkililere gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca Norveç'ten olayın sorumlularının yargıya teslim edilmesi ve "bu tür olayların tekrarının önlenmesi" talep edildi.

Aşırı sağcı gruptan, İslam karşıtı gösteri

Norveç'te göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde, 16 Kasım'da aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun grubunun lideri Lars Thorsen, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuştu.

Thorsen'e müdahale eden Suriyeli genç Omar Dabaa, Norveç'in UTROP dergisine yaptığı açıklamada, polisin, gösteri öncesi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olacağını belirtmesine rağmen bunu yapmadığını kaydetmişti.

Dabaa, "Thorsen'e müdahale ederek engel olmaya çalıştım. Polis, 9 saniye sonra engel oldu." ifadesini kullanarak, haberlerde, grubun diğer lideri Arne Tumyr'in, Kur'an-ı Kerim'i çöp kutusuna attığına dair bilgilerin verildiğini ancak bunun doğru olmadığını belirtmişti.

Thorsen, gösteride, Kur'an-ı Kerim'i 7 saniye boyunca 30-40 polisin gözü önünde yakmıştı.

Norveç, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 01:10:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]