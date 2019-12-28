İran, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Son Dakika

İran, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

6 saat önce

Kuveyt'te İran karşıtı bir etkinlik düzenlendiği ve Kuveytli yetkililerin İran'da terör örgütü kabul edilen ayrılıkçı bir grubun temsilcisiyle görüştüğü gerekçesiyle Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı, System.String[]

Kuveyt'te İran karşıtı bir etkinlik düzenlendiği ve Kuveytli yetkililerin İran'da terör örgütü kabul edilen ayrılıkçı bir grubun temsilcisiyle görüştüğü gerekçesiyle Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak, İran'ın şiddetli itiraz protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür girişimler, İran'ın iç işlerine açık bir müdahale, iyi komşuluk ilişkileri ilkesinin ve Kuveytli makamların dostane açıklamalarının ihlali ve İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı ilkesiyle çelişmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sözü edilen terör örgütünün ismi ve örgüt mensuplarıyla görüşen Kuveytli yetkililerin kimler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

İran medyasında, Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el Ganim'in Kuveyt'te düzenlenen İran karşıtı bir etkinlik sırasında İran tarafından "bölücü terör örgütü" kabul edilen El Ahvaziye örgütünün temsilcisiyle bir araya geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.

El Ahvaziye, İran'ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı "terör örgütü" olarak biliniyor.

İran, Eylül 2018'de Ahvaz kentinde askeri geçit törenini hedef alan, 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili El Ahvaziye'yi suçlamıştı. Tahran yönetimi, örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini savunuyor.

Tahran, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak
Son dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri
05:40 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MAKAS ATTI, FACİADAN DÖNÜLDÜ - Son Dakika
05:34 Kolombiya'da hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı görevi bıraktı - Son Dakika
05:11 Denizli polisinden şok sokak denetimleri - Son Dakika
05:05 Abd savaş gemisi 'uss ross' çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
05:05 Talihsiz genç kamyonun lastiklerine sıkışarak can verdi - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]