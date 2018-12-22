Son Dakika Haberleri: İran Kuzey Horasan'daki Sünnilerden Cuma Namazı Talebi

İran Kuzey Horasan'daki Sünnilerden Cuma Namazı Talebi

2 saat önce

İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentindeki Sünniler, cuma namazını kendi inanç esaslarına göre kılmak istiyor.

İran Kuzey Horasan'daki Sünnilerden Cuma Namazı Talebi, System.String[]
İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentindeki Sünniler, cuma namazını kendi inanç esaslarına göre kılmak istiyor.

Azadşehr kenti Türkmen Ehli Sünnet cuma imamı Mevlana Muhammed Hüseyin Gürgiç, yaptığı açıklamada, eyalet merkezi Bocnurd'daki sayıları 30 binin üzerindeki Sünnilerin cuma namazlarını kendi fıkıh kurallarına göre kılabilmesi için devletin izin vermesini talep ettiklerini belirtti.

Açıklamasında Gülistan ve Kuzey Horasan Fakihler Konseyi'nin bir üyesi olduğunu hatırlatan Gürgiç, kanun ve kurallara göre 10 bin vatandaşın yaşadığı bir şehirde cuma namazının kılınmasına izin verilmesi gerektiğini ifade ederek, devlet yetkililerinden bu talebin yerine getirilmesini istedi.

-İran'da Sünnilerin sorunları

İran'da Sünniler, yoğunlukla yaşadıkları şehirlerde, cami ve mescitlerinde kendi fıkhi kaidelerine göre cuma namazı kılabilirken, büyük şehirlerde buna izin verilmiyor ve açılan mescitler genellikle kapatılıyor. Sünniler, kendilerine ait ibadet mekanlarının bulunmadığı yerlerde ya cuma namazına gitmiyor ya da Şii bir imamın arkasında saf tutuyor.

Yaklaşık 80 milyon nüfuslu İran'da resmi olmayan verilere göre 15 milyon civarında Sünni vatandaş yaşıyor. Yoğunlukla sınır bölgelerinde yaşayan Sünniler, anayasada belirtilen vatandaşlık haklarına sahip olmak istiyor.

Fırsat eşitliği tanınmaması ve yönetim kademelerinde yer alamamaktan şikayet eden Sünniler, devletin diğer bölgelere kıyasla kendi bölgelerine yeterli destek ve yatırım imkanı sunmamasını eleştiriyor.

İran'da ayrıca bazı Sünni din adamlarının serbest dolaşım hakkı engelleniyor. Bazı kentlerdeki Sünnilere ait camilerin tamir ve tadilatına izin verilmezken, başkent Tahran'daki Sünnilerin resmi bir camiye sahip olmalarına da müsaade edilmiyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 3 Haziran'da başkent Tahran'da ülkenin önde gelen Sünni din adamları ve temsilcilerine hitabında, "Gençler, kadınlar ve azınlıklar haklarını alamadıkları için devletten şikayetlerinde haklılar." demişti.

Bu üç grubun yönetimde daha etkin olması için gerekli zeminin hazırlanması gerektiğini dile getiren Ruhani, insanların farklılıklarına rağmen yaradılış bakımından eşit olduklarını belirterek, devrim öncesine göre azınlıklara daha fazla haklar tanındığını kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:46 Kaynak: AA

İran, Horasan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar ve Altında Yolsuzluk Yapan İranlı Vatandaş İdam Edildi Benzine 27-28 Kuruş, Motorine ise 28-29 Kuruş Aralığında İndirim Gelecek

Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 23:08:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Kuzey Horasan'daki Sünnilerden Cuma Namazı Talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]