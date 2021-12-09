İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri başladı - Son Dakika

İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri başladı
09.12.2021 15:39
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 7'inci turu kapsamında anlaşmaya taraf ülkelerinin üst düzey temsilcileri AB Dış İlişkiler Servisi Genel...
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 7'inci turu kapsamında anlaşmaya taraf ülkelerinin üst düzey temsilcileri AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında bir araya geldi.
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