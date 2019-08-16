Son Dakika Haberleri: İran'lı Amiral: ABD ve İngiltere'ye tarihi ders verdik
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İran'lı Amiral: ABD ve İngiltere'ye tarihi ders verdik

1 saat önce

İran Sipahiler Ordusu İkinci Komutanı Amiral Ali Fedevi, İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurarak ve İngiliz gemisine el koyarak 'tarihi bir ders' verdiğini söyledi.

İran'lı Amiral: ABD ve İngiltere'ye tarihi ders verdik, System.String[]
İran Sipahiler Ordusu İkinci Komutanı Amiral Ali Fedevi, İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurarak ve İngiliz gemisine el koyarak 'tarihi bir ders' verdiğini söyledi.

İran'ın Fars haber ajansı Fedevi'nin açıklamasını paylaştı. Fedevi, "Hiç kimse İran'ın ABD İHA'sını vurabilecek ve suçlu İngiliz gemisine el koyabilecek gücü olduğunu hayal bile edemiyordu. Ancak İran, düşmana bir daha silahlı kuvvetlerimizin hazırlık seviyesini sınamaması için tarihi bir ders verdi. Düşmanlar zaten yıllardır İran'ın savunmadaki gücünü kabul ediyor ve bu seviyeye ulaşmayı arzuluyorlardı" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:26 Kaynak: DHA
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