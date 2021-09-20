İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü

Geçen yıl 27 Kasım'da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, suikastte, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı.

"MOSSAD KESKİN NİŞANCISI TARAFINDAN VURULDU" İDDİASI

Muhsin Fahrizade'nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir MOSSAD keskin nişancısı tarafından vurulduğu öne sürüldü.

NYT'nin İsrailli, İranlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Fahrizade'nin yolda U dönüşü yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.

1.6 SANİYELİK ZAMAN İÇİN YAPAY ZEKA

Kamera ve istihbarattan haber gelmesiyle keskin nişancının ateş etmesi arasındaki 1.6 saniyelik zamanı ayarlayabilmek için de yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Toplamda 15 el ateş edildiği ve Fahrizade'nin saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybettiği belirtildi.