İRAN'LI RAPÇİ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

ÜLKESİNDE uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi Amir Hossein Maghsoudloo, İstanbul 'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne tutulan Maghsoudloo dün akşam saatlerinde Türkiye 'den çıkış yapmamak ve düzenli olarak imza vermek şartıyla serbest bırakıldı.

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi Amir Hossein Maghsoudloo (33) 28 Ocak günü İstanbul İl Göç İdaresi'ne vize işlemlerini yaptırmak için geldiği sırada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türkiye'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo'nun vize süresinin dolmasına rağmen yasadışı bir şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği belirlenmişti. İranlı rapçinin uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı İnterpol tarafından 24 Eylül tarihinden itibaren kırmızı bültenle arandığı öğrenilmişti. Yakalandıktan sonra sınır dışı edilmek için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Ozan Özen Yerleşkesinde tutulan İranlı rap sanatçısı gece saatlerinde serbest bırakıldı. Ünlü rapçinin serbest bırakıldıktan sonra arkadaşlarına sarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

AVUKATI: TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPMAMAK VE DÜZENLİ OLARAK İMZA VERMEK ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Amir Hossein Maghsoudloo'un avukatı Gül Erdoğmuş DHA muhabirine rapçinin serbest bırakılması ile ilgili telefonda bilgi verdi. Erdoğmuş, "Müvekkilim Amir Hossein Maghsoudloo, 28 ocak günü oturum izni başvurusunun akıbetini öğrenmek için gittiği göç idaresinde hakkında kırmızı bülten kararı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Sınır dışı işlemleri yapılmadan önce idari gözetim altına alınan müvekkilim için iki ayrı başvurumuz oldu. İlk başvurumuzda idari gözetim altına alınan müvekkilimin serbest bırakılması için itiraz ettik. Müvekkilim Maghsoudloo, dün akşam saatlerinde sabit bir adreste bulunmak, Türkiye'den çıkış yapmamak ve düzenli olarak imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. İkinci başvurumuz ise Maghsoudloo'nun İran'a iade edilmemesi için yapıldı. Müvekkilimin İran'a iadesi gibi bir durumda idam edilmesi söz konusu o yüzden İran'a iade edilmemesini istiyoruz " şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Rapçinin çıkış görüntüsü

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