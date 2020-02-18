İran lideri Ali Hamaney'den cuma günü yapılacak seçimlere katılım çağrısı - Son Dakika
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İran lideri Ali Hamaney'den cuma günü yapılacak seçimlere katılım çağrısı

7 saat önce

İran lideri Ali Hamaney, cuma günü düzenlenecek seçimlere "katılımın düşük olacağı" yönündeki tartışmalar sürerken, halkı sandığa gitmeye çağırdı.

İran lideri Ali Hamaney'den cuma günü yapılacak seçimlere katılım çağrısı, System.String[]

İran lideri Ali Hamaney, cuma günü düzenlenecek seçimlere "katılımın düşük olacağı" yönündeki tartışmalar sürerken, halkı sandığa gitmeye çağırdı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da halka hitap eden Hamaney, "Devrim, İslami yönetim ve İran'ı seven herkes seçimlere katılsın". dedi.

Hamaney, ABD'nin İran'da rejimle halkın arasını açmayı hedeflediğini dile getirerek, "Seçim, kapsamlı bir cihattır. Ülkenin güç mayası ve rejimin yüz akıdır." ifadelerini kullandı.

Halkın seçimlere yüksek katılım sağlayarak ülkenin düşmanlarının çabalarını boşa çıkaracağını belirten Hamaney, güçlü bir İran için güçlü bir parlamento gerektiğini söyledi.

Hamaney, şöyle devam etti:

"Halk sandığa ne kadar çok giderse, meclis o kadar güçlü olur. Dostun da düşmanın da gözü burada. Düşman, bu kadar propaganda ve ekonomik baskının halkın üzerindeki etkisinin ne olduğunu görmek istiyor. Seçimler, Amerikalılar ve Siyonistlerin kötü niyetlerini boşa çıkaracaktır."

İran lideri Hamaney, sandık başına gitmenin "ulusal bir görev" olmaktan öte "dini bir vazife" olduğunu kaydetti.

Seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor

İran'da muhafazakar kanada yakınlığıyla bilinen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin, seçimlerde çoğunlukla "reformist adayları elemesi" tartışmalara neden oluyor.

Ülkedeki ekonomik ve yönetimsel sorunlarla birlikte son dönemde yaşanan bazı olayların halk ile rejim arasındaki ayrılığı arttırdığı ifade ediliyor.

Kasım 2019'daki benzin zammı protestolarında emniyet güçlerinin müdahalesiyle yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi ve bu konuda hala resmi bir açıklama yapılmamasının yanı sıra geçen ocak ayında Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili gerçeklerin kamuoyundan 3 gün gizlenmesinin de toplumda ciddi rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor.

İran dışındaki rejim muhalifleri, son günlerde yayımladıkları bildiriler ve "oy vermiyoruz" ve "kanlı parmak" gibi Twitter etiketleri ile seçimleri boykot çağrısında bulunuyor.

Tahran Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Nadiri, cumartesi günü yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da yaptıkları ankete göre halkın yüzde 93'ünün devlet yönetiminden memnun olmadığını ve yüzde 76'sının sandığa gitmeyi düşünmediğini duyurmuştu.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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