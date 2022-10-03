İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu - Son Dakika
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İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu

03.10.2022 14:22
İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu

İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra ülke genelinde başlayan protestolarından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra ülke genelinde başlayan protestolarından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki İmam Hasan Mücteba Subay ve Polis Eğitim Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı kuvvetler öğrencilerinin ortak mezuniyet törenine katılan Hamaney, konuşmasında ülkede son günlerde meydana gelen protesto olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bir süredir sağlık sorunları olduğu iddiasıyla gündeme gelen ve gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez konuyla ilgili konuşan Hamaney, "Bu isyanlar ve güvenlik sorunu meydana getirme ABD ve Siyonist (İsrail) rejiminin bir projesidir. Onlardan maaş alan ve yurt dışındaki bazı İranlı hainler onlara yardım ettiler." dedi.
Batılı güçlerin İran'ı rejim muhalifleri üzerinden parçalamayı hedeflediklerini dile getiren Hamaney, "İran'a saldırma ve rejimi değiştirme amacında değiliz açıklaması yapan düşmanların gizli hedefi, ülkede isyan çıkarıp, güven ortamını yok ederek bazı heyecanlı tipleri tahrik etmektir." ifadelerini kullandı.
Gösterilerde emniyet güçlerine yönelik saldırılara ve bazı İranlı sanatçı ve sporcuların göstericileri destekleme yönündeki açıklamalarına değinen Hamaney, "Silahlı kuvvetler aleyhindeki girişimler ülke güvenliğine yapılmış demektir. Polis karakollarına, Besiç (milis güçleri) karargahına saldıranlar veya İran Ordusu veya Devrim Muhafızları Ordusu'na sözlü saldırıda bulunanlar ülkenin güvenliğine saldırmışlardır." şeklinde konuştu.
İran'daki gösteriler
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
İran devlet televizyonu, gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Ancak Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (İHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

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