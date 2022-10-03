İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu

İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra ülke genelinde başlayan protestolarından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki İmam Hasan Mücteba Subay ve Polis Eğitim Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı kuvvetler öğrencilerinin ortak mezuniyet törenine katılan Hamaney, konuşmasında ülkede son günlerde meydana gelen protesto olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.
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