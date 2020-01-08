İran lideri Hamaney: "ABD'nin bölgedeki varlığı son bulmalıdır" (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney: 'ABD'nin bölgedeki varlığı son bulmalıdır' (1) - Son Dakika

İran lideri Hamaney: "ABD'nin bölgedeki varlığı son bulmalıdır" (1)

7 saat önce

İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin "Bu yeterli değildir.

İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin "Bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki konuşmasında Hamaney, "Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'den övgüyle söz eden Hamaney, şunları kaydetti:

"Halkın görevi düşmanı doğru tanımaktır. ABD, Siyonistler ve dünya emperyalizmi İran'ın düşmanlarıdırlar. Irak Meclisi'nin ABD'yi ülkeden çıkartma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

Hamaney ayrıca geçen kasım ayında, benzin zammı sonrası yaşanan olayların düşmanların planı olduğunu ve bu tür girişimlere karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi.

İran lideri Hamaney: ABD'nin bölgedeki varlığı son bulmalıdır (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:35 Kaynak: AA
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