İran lideri Hamaney, "ABD'nin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'ı desteklediğini" söyledi - Son Dakika

İran lideri Hamaney, "ABD'nin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'ı desteklediğini" söyledi

11.03.2021 15:37
İran lideri Hamaney,

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolüne rağmen ABD tarafından desteklendiğini söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolüne rağmen ABD tarafından desteklendiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Hamaney, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin inişinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı.

Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolüne rağmen ABD tarafından korunmasına tepki gösteren Hamaney, "ABD, muhalifini testereyle parça parça eden Suudi hükümetine destek veriyorken insan haklarının savunucusu olduğunu iddia ediyor." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından oluşturulmuş bir örgüt olduğu iddiasını yineleyen Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı kurdu ve Amerikalıların kendisi de bunu itiraf etti. Daha sonra DEAŞ'ın varlığını bahane ederek bölgede askeri üsler kurdular. DEAŞ'a modern medya tesisleri ve finansal destek sağladılar. Onların Suriye'nin petrolünü satmasına zemin hazırladılar sonra da DEAŞ'la savaştıklarını iddia ediyorlar." diye konuştu.

Hamaney, ABD'nin Suriye ve Irak'taki güçlerini çekmesi gerektiğini belirterek, "ABD kesinlikle Suriye ve Irak'tan çekilmeli. Irak halkının iradesi ve çıkarılan yasa bu yöndedir. Suriye'den de en kısa zamanda çekilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran lideri ülkesinin Suriye ve Irak'taki askeri varlığının ise danışmanlık düzeyinde olduğunu ve bu ülkelerin talebi doğrultusunda gerçekleştiğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney, 'ABD'nin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'ı desteklediğini' söyledi - Son Dakika


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