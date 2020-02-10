İran lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi - Son Dakika

İran lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi

7 saat önce

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 315 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının da cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

İran lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi, System.String[]

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 315 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının da cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.


Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 315 mahkumun cezalarına düzenleme yapıldı.


Açıklamada, kararın, devrim yıl dönümü dolayısıyla Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek, affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.


İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Ayetullah Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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