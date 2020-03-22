İran lideri Hamaney'den ABD'nin koronavirüsle mücadele yardım teklifine ret Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney'den ABD'nin koronavirüsle mücadele yardım teklifine ret Açıklaması - Son Dakika

İran lideri Hamaney'den ABD'nin koronavirüsle mücadele yardım teklifine ret Açıklaması

7 saat önce

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmediğini söyledi.

İran lideri Hamaney'den ABD'nin koronavirüsle mücadele yardım teklifine ret Açıklaması, System.String[]

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmediğini söyledi.

Hamaney, İran devlet televizyonundaki Nevruz konuşmasında, dünyayı saran koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD yönetimini, "İran'ın en kötü düşmanı" olarak nitelendiren Hamaney, "ABD yöneticileri yalancı, tamahkar, şarlatan, merhametsiz ve teröristtir. Ne kadar kötü sıfat varsa onlarda mevcuttur." dedi.

"Siz, bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz"

Hamaney, dünyanın uluslararası bir virüs salgını ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Amerikalılar kaç kez, 'Bizden isteyin, İran'a ilaç ve tedavi konusunda yardıma hazırız' teklifinde bulundular. Bu ilginç bir açıklama. Öncelikle siz kendi derdinize çare bulun. Eğer elinizde varsa kendiniz için kullanın." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin, koronavirüsü üretmekle suçlandığı değerlendirmesinde bulunan Hamaney, şunları söyledi:

"Siz bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken, hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir. İlacınız hastalığı daha da arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir. Sizin buraya doktor olarak göndereceğiniz kişiler, ürettikleri zehrin etkilerini yakından görmek için geleceklerdir. Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş. İranlılardan kimse, Amerikalıların bu teklifini kabul etmedi, etmeyecektir."

Hamaney, Washington'un Tahran yönetimine söz konusu virüsle ilgili ne zaman ve ne tür bir teklifte bulunduğunu ise açıklamadı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1556'ya yükseldiğini, vaka sayısının ise 20 bin 610 olduğunu açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:26 Kaynak: AA

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