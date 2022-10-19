İran lideri Hamaney'den Rusya'ya SİHA gönderildiği iddialarına ilişkin yorum Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İran lideri Hamaney'den Rusya'ya SİHA gönderildiği iddialarına ilişkin yorum Açıklaması

19.10.2022 15:12
İran lideri Hamaney'den Rusya'ya SİHA gönderildiği iddialarına ilişkin yorum Açıklaması

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği iddialara ilişkin, "Bir kaç yıl önce İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin görüntülerinin photoshop olduğunu söylerlerdi.

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği iddialara ilişkin, "Bir kaç yıl önce İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin görüntülerinin photoshop olduğunu söylerlerdi. Şimdi de bunların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Neden şuna satıyorsun neden buna veriyorsun diyorlar"" dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda ülkedeki "seçkin akademisyenler" ile bilim ve teknoloji alanında yetenekli gençleri kabul ettiği toplantıda konuştu.

Yetenekli bireylerin ülkenin en önemli varlıkları arasında olduğunu ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Hamaney, "Yeteneklilerin büyük bir zenginlik olduğunu anladığımızda, yetenekli bireyler yetiştirmeye gayret edeceğiz, onları kaybetmenin bir kayıp olduğunu anlayacağız ve bu kaybı mümkün olduğu kadar önleyeceğiz." diye konuştu.

"İran'ın ilerlemesini engellemek isteyen düşmanların ülkenin ilerlemesi için temel bir dayanak olan üniversitelere zarar verebilecek her türlü fırsatı kullandığını" öne süren Hamaney, "Dünyanın büyük güçleri, diğerlerine hükmetmek ve milletleri geride tutmak için silah, aldatma ve hatta bilimi kullanıyor. Bu yüzden ilmi seviyesini yükselten üniversiteler düşmanın hakimiyetine engeldir." değerlendirmesinde bulundu.

"Nükleer silah peşinde değiliz"

İranlı "seçkin akademisyenlerin" ve yetenekli bireylerin çalışmaları sayesinde nükleer alanda da önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Hamaney, "Biz nükleer alanda silah ve bombaların peşinde değiliz. Nükleer endüstrinin kendisi pek çok nimete sahip ve biz bunlara ulaşmayı başardık." dedi.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları gönderdiğine dair iddialara değinen Hamaney, "Bir kaç yıl önce İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin görüntülerinin photoshop olduğunu söylerlerdi. Şimdi de bunların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Neden şuna satıyorsun neden buna veriyorsun diyorlar"" ifadelerini kullandı.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için SİHA gönderdiği iddiaları

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

Washington Post gazetesi de 30 Ağustos'ta ismi açıklanmayan Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran'a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket ettiğini yazmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise haberi yalanlamıştı.

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya'nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA'larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de dünkü basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa, İran'ın Rusya'ya silah sistemleri satmasının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ukrayna: '13 Eylül'den bu yana İran'a ait 223 kamikaze İHA imha edildi' Ukrayna: '13 Eylül'den bu yana İran'a ait 223 kamikaze İHA imha edildi' İran, Ukrayna ile SİHA iddialarını müzakere etmeye hazır İran, Ukrayna ile SİHA iddialarını müzakere etmeye hazır

Ukrayna, Rusya, SİHA, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney'den Rusya'ya SİHA gönderildiği iddialarına ilişkin yorum Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
15:07 Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:53 Örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı! İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısına çıktı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
14:38 Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi
14:35 "En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü
14:29 WhatsApp'ta 3 mavi tik iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap: Böyle bir uygulama yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 15:54:59. #1.12#
SON DAKİKA: İran lideri Hamaney'den Rusya'ya SİHA gönderildiği iddialarına ilişkin yorum Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement