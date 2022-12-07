İran lideri Hamaney'in kız kardeşinden protestolara destek: Yönetim halka zulmediyor - Son Dakika
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İran lideri Hamaney'in kız kardeşinden protestolara destek: Yönetim halka zulmediyor

07.12.2022 17:25

İran genelinde protestolar sürerken ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in kız kardeşi Bedri Hüseyni Hamaney, 'yönetimin halka zulmettiğini' söyleyerek Hamaney'i sert bir dille eleştirdi. Hüseyni Hamaney,, "İnsani bir görev olarak toplumun haklı taleplerini yıllar önce defalarca kardeşim Ali Hamaney'e ulaştırdım. Fakat dinlemediğini, insanları öldürmede Humeyni'nin yolunu tuttuğunu, gördüğümde onunla irtibatımı kestim" şeklinde konuştu.

İran'da gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi ile ülke genelinde başlayan protestolar 3 aydır devam ediyor.

BİR MEKTUP KALEME ALDI

Gösterilerin sürdüğü vakitte Hamaney'in kız kardeşi Bedri Hüseyni, kamuoyuna hitaben kaleme aldığı açık mektubu, oğlu Mahmud Muradhani'ye ait Twitter hesabından paylaştı. Mahsa Emini gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığını kaydeden Bedri Hüseyni, "Çocuğunu kaybetmek veya ondan uzak kalmak her anne için acı vericidir. Son 40 yılda birçok anne bu acıya duyar oldu" ifadelerini kullandı.

SON 40 YILI ELEŞTİRDİ

1979'daki devrimin ilk günlerinden bu yana eşi Ayetullah Ali Tahrani ile rejimin uygulamalarını eleştirmekten geri durmadıklarını ifade eden Bedri Hüseyni, "Kardeşim Hamaney'in yaptıklarından uzak olduğumu ve Humeyni döneminden despot Hamaney dönemine tüm İran rejiminin cinayetleri nedeniyle yasta olan annelerin acılarını paylaştığımı duyurmak isterim" açıklamasında bulundu.

HÜSEYNİ'NİN KIZI DA GÖZALTINA ALINMIŞ

Kendi kızının da İran emniyet güçleri tarafından sert bir şekilde gözaltına alındığını zikreden Bedri Hüseyni, "Benim kızım böyle bir şekilde gözaltına alınıyorsa diğer insanların mazlum çocukları gözaltına alınırken ne gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyorlardır" değerlendirmesinde bulundu. İdamlar nedeniyle daha devrimin ilk yıllarından itibaren eşi Ayetullah Ali Tahrani ile beraber İran rejimine muhalefete koyulduklarını ifade eden Hüseyni, "Kızım Feride, 20 yıldır, siyasi tutuklular ve ailelerine destek verme, idam mahkumlarının idamdan kurtarılmaları gibi alanlarda sivil insan hakları faaliyetleri yürütmesi nedeniyle hapislerde yattı" dedi.

"HAMANEY İLE İRTİBATIMI KESTİM"

Bedri Hüseyni, "İnsani bir görev olarak, toplumun haklı taleplerini, yıllar önce defalarca kardeşim Ali Hamaney'e ulaştırdım. Fakat dinlemediğini, insanları öldürmede Humeyni'nin yolunu tuttuğunu, gördüğümde onunla irtibatımı kestim" Rejim karşıtı gösterileri "İnsanların meşru haklarına ulaşmak için yaptıkları bir kıyam hareketi" olarak nitelendiren Bedri Hüseyni, İran halkının özgürlüğü ve ekonomik refahı hak ettiğini belirtti.

"KARDEŞİM HALKIN SESİNİ DUYMUYOR"

Hamaney'in kız kardeşi Bedri, "Geç olmadan, Devrim Muhafızları Ordusu ve Ali Hamaney'in paralı askerleri, silahlarını bırakmalı ve halka katılmalıdır. Olmam gereken protestolarda rahatsızlıklarım nedeniyle yer alamıyorum ama kalbim ve ruhumla İran halkının yanındayım. Kardeşim Hamaney, halkın sesini duymuyor. Etrafındaki paralı askerlerle, asalakların seslerini halkın sesi sayıyor" açıklamalarında bulundu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM NE?

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan "Zorunlu başörtüsü" protestoları devam ederken, başörtüsü konusunda da çalışma başlattıklarını söylemişti. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney'in kız kardeşinden protestolara destek: Yönetim halka zulmediyor - Son Dakika

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