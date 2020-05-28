İran lideri Hamaney eski Meclis Başkanı Laricani'yi kendi danışmanlığına atadı - Son Dakika

İran lideri Hamaney eski Meclis Başkanı Laricani'yi kendi danışmanlığına atadı

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlığına ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandığı belirtildi.

İran lideri Hamaney eski Meclis Başkanı Laricani'yi kendi danışmanlığına atadı, System.String[]

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlığına ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandığı belirtildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, son 3 dönem Meclis Başkanlığı görevini yürüten Ali Laricani, İran lideri Hamaney tarafından kendi danışmanlığına aynı zamanda, Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle görevli Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.

Laricani'den boşalan başkanlık koltuğuna ise muhafazakar siyasetçi Tahran Milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf oturdu.

Kalibaf bugün yapılan oylamayla çalışmalarına dün başlayan İran Meclisi 11'inci dönem başkanlığına seçildi.

Ali Laricani Kimdir?

İran Devrimi'nin (1979) tanınmış simalarından Ayetullah Mirza Haşim Amuli'nin oğlu olan İran'ın ılımlı muhafazakar kanada mensup devlet adamlarından Ali Laricani 1957'de Irak'ın Necef kentinde doğdu.

Laricani, gençliğinde Kum kentindeki Hakkani Medresesi'nde din eğitimi aldı. Lisans eğitimini Şerif Üniversitesi'nde Matematik ve Bilgisayar Bilimi alanında alan Laricani, yüksek lisans ve doktorasını ise Tahran Üniversitesi'nde Batı Felsefesi alanında yaptı.

Bir süre Devrim Muhafızları Ordusunda görev yapan Laricani burada komutanlığa kadar yükseldi. Humeyni döneminin Başbakanı ve şu an ev hapsinde tutulan Mir Hüseyin Musevi hükümetinde İş ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı olarak başladığı siyaset hayatında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanlığı ve Hamaney'in güvenlik danışmanlığı görevlerini üstlendi.

2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olan Laricani, Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı seçimlerde altıncı sırada yer aldı. Hamaney tarafından 2005 yılında atandığı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden 2007'de Ahmedinejad'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. 2008'de düzenlenen 8'inci dönem parlamento seçimlerine Kum kentinden katılan Laricani, İran Meclisi 8, 9 ve 10'uncu dönem Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Ayetullah Hamaney, Meclis Başkanı, Ali Laricani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney eski Meclis Başkanı Laricani'yi kendi danışmanlığına atadı - Son Dakika

Son Dakika

"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti         
12:33
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı         
12:20
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı         
12:18
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu         
12:18
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu         
12:16
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti         
12:08
Kimyasal cilt temizleme losyonunu kullananların yüzleri yandı! Hemşire korkunç fotoğrafları bir bir paylaştı Kimyasal cilt temizleme losyonunu kullananların yüzleri yandı! Hemşire korkunç fotoğrafları bir bir paylaştı         
11:56
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü         
11:36
Boşanma aşamasındaki karısının Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi         
11:27
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi         
11:18
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu         
11:10
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry karnı burnunda mayo giyip denize koştu Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry karnı burnunda mayo giyip denize koştu         
11:09
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor         
11:07
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı         
11:05
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi         
11:03
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu         
11:02
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi         
10:56
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi         
10:47
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek         
10:45
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı         
10:41
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın 1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın         
10:28
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı         
10:17
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor         
10:13
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı         
10:12
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
10:11
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor         
10:11
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada         
10:07
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti         
10:06
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi         
10:04
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 12:51:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran lideri Hamaney eski Meclis Başkanı Laricani'yi kendi danışmanlığına atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]