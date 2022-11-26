İran lideri Hamaney, gönüllü milis güçlerinin gösterilere müdahalesini övdü

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerin, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestoları ve Washington'un Tahran üzerindeki baskısını sona erdirmeyeceğini ifade ederek, gösterilerin bastırılmasında ön saflarda yer alan gönüllü milis güçlerini övdü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis gücü Besic üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, ülkedeki protestoları ve ABD ile müzakere çağrılarını değerlendirdi.

Ülkede genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilere ilişkin Hamaney, "İsyancılarla mücadele, Besic'in en önemli görevlerinden biridir. İran'ın savaş alanı sokaklardaki bir avuç isyancıyla sınırlı değil ancak bu durum isyancıları göz ardı etmek anlamına gelmez. Herhangi bir isyancı ve terörist cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Hamaney, göstericilere ilişkin "Bu birkaç kişi ya cahil ya da paralı asker." ifadesini kullandı.

Ülkedeki olayları, "Batı'nın İran'a uyguladığı baskının bir parçası" olarak değerlendiren Hamaney, şunları kaydetti:

"Siyasi bilgi sahibi olduklarını iddia eden ancak gazetelerde ve internette yaptıkları analizlerle insanı gerçekten üzen bir grup insan, bu isyanların bitmesi için ABD ile sorunların çözülmesi gerektiğini söylüyor. Müzakere, ABD ile sorunlarımızı çözmeyecek. ABD ile sorunumuzu tek bir şey çözebilir ve bu da fidye ödemektir ancak bu tek bir fidye değil, kalıcı fidye talep ediyorlar."

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran yönetimi, yaklaşık iki buçuk aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü Besic milisleri, güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesinde ön saflarda yer alıyor.