İran lideri Hamaney, gönüllü milis güçlerinin gösterilere müdahalesini övdü - Son Dakika
Üye Girişi

İran lideri Hamaney, gönüllü milis güçlerinin gösterilere müdahalesini övdü

26.11.2022 21:06
İran lideri Hamaney, gönüllü milis güçlerinin gösterilere müdahalesini övdü

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerin, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestoları ve Washington'un Tahran üzerindeki baskısını sona erdirmeyeceğini ifade ederek, gösterilerin bastırılmasında ön saflarda yer alan gönüllü milis güçlerini övdü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerin, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestoları ve Washington'un Tahran üzerindeki baskısını sona erdirmeyeceğini ifade ederek, gösterilerin bastırılmasında ön saflarda yer alan gönüllü milis güçlerini övdü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis gücü Besic üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, ülkedeki protestoları ve ABD ile müzakere çağrılarını değerlendirdi.

Ülkede genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilere ilişkin Hamaney, "İsyancılarla mücadele, Besic'in en önemli görevlerinden biridir. İran'ın savaş alanı sokaklardaki bir avuç isyancıyla sınırlı değil ancak bu durum isyancıları göz ardı etmek anlamına gelmez. Herhangi bir isyancı ve terörist cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Hamaney, göstericilere ilişkin "Bu birkaç kişi ya cahil ya da paralı asker." ifadesini kullandı.

Ülkedeki olayları, "Batı'nın İran'a uyguladığı baskının bir parçası" olarak değerlendiren Hamaney, şunları kaydetti:

"Siyasi bilgi sahibi olduklarını iddia eden ancak gazetelerde ve internette yaptıkları analizlerle insanı gerçekten üzen bir grup insan, bu isyanların bitmesi için ABD ile sorunların çözülmesi gerektiğini söylüyor. Müzakere, ABD ile sorunlarımızı çözmeyecek. ABD ile sorunumuzu tek bir şey çözebilir ve bu da fidye ödemektir ancak bu tek bir fidye değil, kalıcı fidye talep ediyorlar."

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran yönetimi, yaklaşık iki buçuk aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü Besic milisleri, güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesinde ön saflarda yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İran ve BAE'li bakanlardan 'ikili ilişkilerin genişletilmesi' vurgusu İran ve BAE'li bakanlardan 'ikili ilişkilerin genişletilmesi' vurgusu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney, gönüllü milis güçlerinin gösterilere müdahalesini övdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:43 Danimarka filelerine 2 gol bırakan Mbappe, Pele'nin rekoruna ortak olarak Dünya Kupası tarihine geçti
21:09 Erzurum'da arkadaşlarıyla ava giden şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
21:07 Partisinin il toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı okuyunca tüm salonda büyük coşku yaşandı
21:05 Twitter'da yaprak dökümü! Elon Musk'ın satın alımından sonra reklamverenlerin üçte biri sosyal medya devini bıraktı
20:59 Mbappe'nin attığı gollerle Danimarka'yı deviren Fransa, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
20:39 İtalya'ya gideceği iddia ediliyordu! Ozan Tufan hakkında net açıklama geldi
20:20 İstanbul'da vahşet! Kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu kadın, eşi tarafından silahla kafasından vuruldu
20:23 Pençe Kilit Harekatı'ndan yürek yakan haber: 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
19:56 Raphinha'nın bu sözler çok konuşulur: Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak, bu ülke onun yeteneklerini hak etmiyor
18:04 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Bakan Soylu'nun sözlerine yanıt geldi: İBB'de terörist çalışmamaktadır, çalışamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2022 22:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: İran lideri Hamaney, gönüllü milis güçlerinin gösterilere müdahalesini övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement