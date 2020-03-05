İran lideri Hamaney, Hindistan'ı Müslümanlara yönelik katliamı durdurmaya çağırdı - Son Dakika

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hindistan hükümetine, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan "Vatandaşlık Yasası"na tepki gösteren Müslümanlara yönelik katliamları durdurma çağrısında bulundu.

Hamaney, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kınadı.

Açıklamada Hamaney, "Dünya Müslümanlarının kalbi, Hindistan'daki Müslümanların katledilmesinden dolayı yaralanmıştır. Hindistan hükümeti, İslam dünyasından izole olmamak için aşırılıkçı Hindular ve onların taraftarlarına karşı durmalı ve Müslümanlara yönelik katliamı durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan yasa

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde geçen hafta yaşanan protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında bir emniyet amiri ile bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 45 sivil hayatını kaybederken Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 73'e yükselmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek ancak aynı pozisyondaki Müslümanlar kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı "ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım" olarak değerlendiriliyor.