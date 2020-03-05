İran lideri Hamaney, Hindistan'ı Müslümanlara yönelik katliamı durdurmaya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney, Hindistan'ı Müslümanlara yönelik katliamı durdurmaya çağırdı - Son Dakika

İran lideri Hamaney, Hindistan'ı Müslümanlara yönelik katliamı durdurmaya çağırdı

6 saat önce

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hindistan hükümetine, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan "Vatandaşlık Yasası"na tepki gösteren Müslümanlara yönelik katliamları durdurma çağrısında bulundu.

İran lideri Hamaney, Hindistan'ı Müslümanlara yönelik katliamı durdurmaya çağırdı, System.String[]

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hindistan hükümetine, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan "Vatandaşlık Yasası"na tepki gösteren Müslümanlara yönelik katliamları durdurma çağrısında bulundu.

Hamaney, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kınadı.

Açıklamada Hamaney, "Dünya Müslümanlarının kalbi, Hindistan'daki Müslümanların katledilmesinden dolayı yaralanmıştır. Hindistan hükümeti, İslam dünyasından izole olmamak için aşırılıkçı Hindular ve onların taraftarlarına karşı durmalı ve Müslümanlara yönelik katliamı durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan yasa

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde geçen hafta yaşanan protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında bir emniyet amiri ile bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 45 sivil hayatını kaybederken Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 73'e yükselmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek ancak aynı pozisyondaki Müslümanlar kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı "ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım" olarak değerlendiriliyor.

Ayetullah Hamaney, Hindistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı
Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:23:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran lideri Hamaney, Hindistan'ı Müslümanlara yönelik katliamı durdurmaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]