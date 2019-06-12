İran lideri Hamaney'in yerine geçecek kişilerin listesi hazır
4 saat önce
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Eraki, Ali Hamaney sonrası ülke lideri olacak kişinin isminin yer aldığı listenin hazır olduğunu söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:53
Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Eraki, Ali Hamaney
sonrası ülke lideri olacak kişinin isminin yer aldığı listenin hazır olduğunu söyledi.
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