Son Dakika Haberleri: İran lideri Hamaney'in yerine geçecek kişilerin listesi hazır
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İran lideri Hamaney'in yerine geçecek kişilerin listesi hazır

4 saat önce

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Eraki, Ali Hamaney sonrası ülke lideri olacak kişinin isminin yer aldığı listenin hazır olduğunu söyledi.

İran lideri Hamaney'in yerine geçecek kişilerin listesi hazır, System.String[]
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Eraki, Ali Hamaney sonrası ülke lideri olacak kişinin isminin yer aldığı listenin hazır olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:53 
Ali Hamaney, İran, Ekonomi
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