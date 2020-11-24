İran lideri Hamaney: "Müzakereler sonuç vermedi, yaptırımları etkisiz hale getirebiliriz" - Son Dakika

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptırımların kaldırılması için bir kez müzakere etmeyi denediklerini ancak sonuç alamadıklarını bu nedenle müzakere yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.

İran lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani liderliğindeki Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi üyelerini konutunda kabul etti.

Toplantıda ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklı ekonomik sorunlara değinen Hamaney, Ruhani hükümetini üstü kapalı şekilde eleştirdi.

Hamaney, uzmanların ülkedeki ekonomik sorunlar için ortak çözümler ürettiğini belirterek, "Bu yüzden sorun, çözüm olmaması ya da çözümü bulamamak değildir. Gayret, cesaret ve ciddi çaba ihtiyacıdır." dedi.

ABD'nin uzun yıllardır İran'a yaptırımlar uyguladığına ve son üç yıldır bu yaptırımları şiddetlendirdiğine dikkati çeken Hamaney, Avrupa ülkelerinin de "bu suçlara" ortak olduğunu ifade etti.

Hamaney, İran'ın yaptırımlardan kurtulmak için yaptırımları etkisiz hale getirmek ya da yaptırımların kaldırılması gibi iki yola sahip olduğunu belirtti.

İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan ancak 2018'de ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya işaret eden Hamaney, "Elbette yaptırımların kaldırılmasını bir kez denedik ve birkaç yıl müzakere ettik ancak bir sonuca varamadık." diye konuştu.

Bu nedenle yaptırımları etkisiz hale getirecek ya da aşacak adımların atılması gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Bu yol başlangıçta zor olsa da sonucu iyi olur. Göğsümüzü sorunlara karşı siper ederek, çaba ve yeni yöntemlerle yaptırımları aşabilirsek karşı taraf yaptırımlarını etkisiz görür ve zamanla bu yaptırımları kaldırır." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine tepki

E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'ın balistik füze programı ve bölgesel nüfuzunun sınırlandırılması için müzakere çağrısında bulunmasına da tepki gösteren Hamaney, şöyle konuştu:

"Onlar bölgesel meselelere en yanlış şekilde müdahil olurken bize 'Bölgeye müdahale etmeyin' diyorlar. İngiltere ve Fransa yıkıcı nükleer füzelere sahip ve Almanya da bu yolda ilerliyorken bize, 'Füzeye sahip olmayın' diyorlar. Bu sizi ilgilendirmez. Siz öncelikle kendinizi düzeltin sonra görüş belirtirsiniz."

Ülkedeki bazı kesimlerin sorunların çözümünü ülke dışında aradığını ve bunun doğru olmadığını söyleyen Hamaney, "Yabancılara güvenilemez ve onların açılımına umut bağlanamaz." dedi.