İran lideri Hamaney, seçimlerde düşük katılımla ilgili beklentinin gerçekleşmediğini söyledi - Son Dakika

İran lideri Ali Hamaney, "düşmanın" geçim sıkıntısı, adaylıkların veto edilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın sandık başına gitmeyeceği beklentisi içinde olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

İran Yargı Erki yetkilileri ile bir araya gelen Hamaney, 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.