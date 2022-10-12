İran lideri Hamaney ülkedeki protestoları "düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak nitelendirdi Açıklaması - Son Dakika
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İran lideri Hamaney ülkedeki protestoları "düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak nitelendirdi Açıklaması

12.10.2022 14:07
İran lideri Hamaney ülkedeki protestoları "düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak nitelendirdi Açıklaması

İran lideri Ali Hamaney, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan yönetim karşıtı protestoları, "İran'ın büyük ve yenilikçi gelişimine ve hareketlerine karşı düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak nitelendirdi.

İran lideri Ali Hamaney, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan yönetim karşıtı protestoları, "İran'ın büyük ve yenilikçi gelişimine ve hareketlerine karşı düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak nitelendirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyelerini kabulünde, ülke geneline yayılan protestoları değerlendirdi.

Hükümet karşıtı gösterileri, "düşmanlar tarafından organize edilen dağınık ayaklanma eylemleri" olarak niteleyen Hamaney, "Son olaylarda, düşmanın rolü ve müdahalesi herkes için hatta tarafsız yabancı uzmanlar için bile aşikardır. Bu olaylar kendiliğinden ortaya çıkan bir iç mesele değil, elbette düşmanlar bazı alanları kullanmış olabilir ancak propaganda yapmak, zihinleri etkilemeye çalışmak, heyecan yaratmak, yakıcı maddeleri teşvik etmek hatta onları yapmanın yollarını göstermek gibi düşmanın eylemleri artık tamamen görülmektedir." diye konuştu.

Hamaney, "İran'ın büyük ve yenilikçi gelişimi ve hareketlerine karşı düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak değerlendirdiği yönetim karşıtı protestolarda ABD ve Avrupa'dan politikacıların da rol aldığını öne sürdü.

Gösterilere katılanların ve kamu düzenini bozanların ayrılması gerektiğini söyleyen Hamaney, "Bu insanların bir kısmı, düşmanın ajanı ya da ajan değilse düşmanla aynı istikamette olan heyecanlı insanlardır. Birinci kategoride adli ve güvenlik makamları üzerine düşen görevi yapmalıdır. İkinci kategoride ise kültürel çalışmalar yapılmalıdır." dedi.

Kamu güvenliğinden taviz verilmemesi gerektiğine işaret eden Hamaney, "Bazıları güvenlik atmosferi oluşturulmaması gerektiğini söylüyor. Biz de buna katılıyoruz. Mümkün olduğunca güvenlik atmosferi oluşturulmamalı fakat kültürel çalışmalar kendi yerinde, güvenlik ve adli çalışmalar da kendi yerinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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