İran lideri Hamaney, Zarif'i "ABD'nin sözlerini tekrarlamakla" suçladı - Son Dakika

İran lideri Hamaney, Zarif'i "ABD'nin sözlerini tekrarlamakla" suçladı

03.05.2021 09:57

İran lideri Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in sızdırılan ses kaydında kullandığı ifadelerini eleştirerek, "İnsan bu sözleri duyunca üzülüyor.

İran lideri Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in sızdırılan ses kaydında kullandığı ifadelerini eleştirerek, "İnsan bu sözleri duyunca üzülüyor. Bu sözlerin bazıları düşmanlarımızın konuşmalarının tekrarıdır. Bunlar ABD'nin sözlerinin tekrarıdır." dedi.

Hamaney, Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Zarif'in sızdırılan ses kaydıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Zarif'in sızdırılan ses kaydını yayınlayan medya organlarını "İran karşıtı ve düşman medya" şeklinde nitelendiren Hamaney, şöyle devam etti:

"Bazı ülke yöneticilerinden işitilen sözler hayret ve üzüntü vericidir. İnsan bu sözleri duyunca üzülüyor. Bu sözlerin bazıları düşmanlarımızın konuşmalarının tekrarıdır. Bunlar ABD'nin sözlerinin tekrarıdır."

Hamaney, ABD'nin İran'ın bölgedeki nüfuzundan rahatsız olduğunu ve Kasım Süleymani'yi bu nedenle öldürdüğünü savunarak, "İran'ın manevi nüfuzunun faktörü olan her şey onlar için kötüdür. Kudüs Gücü ve Şehit Süleymani ile ilgili onların sözlerini tekrarlamamalıyız. Kudüs Gücü İran'ın Batı Asya'daki siyasetini gerçekleştiriyor ve İran'ın buradaki en etkili gücüdür." diye konuştu.

Batılıların İran dış siyasetinin kendilerine meyletmesini ve Dışişleri Bakanının da onların bayraktarlığını yapmasını istediğini ileri süren Hamaney, Çin ve Rusya ile ilişkileri geliştirdiklerinde bu yüzden rahatsız olduklarını söyledi.

Ülkenin dış siyasetinin birçok üst organ tarafından belirlendiğini belirten Hamaney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın hiçbir yerinde dış siyaset Dışişleri Bakanlığında belirlenmez. Dış siyaset, ülkenin üst organları tarafından belirlenir. Dışişleri Bakanlığı karar alıcı organ değil bunu icra edendir. Bir taraf diğer tarafı yok saymamalıdır. Bu büyük bir hatadır, İranlı yetkililer bu büyük hatayı işlememelidir. Ülkenin siyasetine inanmadığımız ya da kabul etmediğimiz anlamına gelecek ifadeler kullanmamalıyız. Dikkat etmeliyiz, düşmanı mutlu etmemeye de dikkat etmeliyiz."

Seçimlerle ilgili olarak da adayları denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyine (AKK) yönelik eleştirilere tepki gösteren Hamaney, "Bazıları sonuçlar kendi istedikleri olursa seçimleri kabul ediyor. Arzuları gerçekleşirse seçimleri doğru görüyorlar ancak istedikleri sonucu elde edemedikleri takdirde seçimi düzenleyenleri ve diğer kurumları suçluyorlar." dedi.

Hamaney, seçimlere katılan adayların bazılarını isim vermeden "programsız, temelsiz vaatlerde bulunan, ülkenin imkanlarını dikkate almayan ve aldatan" şeklinde suçlayarak, "Seçimler önemli bir fırsattır ve halkı bundan soğutmamalı. Bazıları istediklerini elde edemeyince 2009'da olduğu gibi bazen kaos çıkarıyorlar. Suçlamalar insafsızlık ve kaos ise suçtur." diye konuştu.

İran lideri Hamaney, Zarif'i ABD'nin sözlerini tekrarlamakla suçladı
İran lideri Hamaney, Zarif'i ABD'nin sözlerini tekrarlamakla suçladı
İran lideri Hamaney, Zarif'i ABD'nin sözlerini tekrarlamakla suçladı
İran lideri Hamaney, Zarif'i ABD'nin sözlerini tekrarlamakla suçladı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ali Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney, Zarif'i 'ABD'nin sözlerini tekrarlamakla' suçladı - Son Dakika


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