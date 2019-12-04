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İran lideri Ruhani'den protesto açıklaması: Masumlar serbest bırakılsın
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzine yapılan zamların ardından başlayan gösterilerde tutuklanan masum ve silahsız kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzine yapılan zamların ardından başlayan gösterilerde tutuklanan masum ve silahsız kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Ruhani, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Benzine yapılan zam dolayısıyla gösteri yapan masum ve silahsız kişilere dini ve İslami merhamet gösterilmeli ve onlar serbest bırakılmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:58
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