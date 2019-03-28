Son Dakika Haberleri: İran, Lüksemburg mahkemesinin kararından memnun

İran, Lüksemburg mahkemesinin kararından memnun

1 saat önce

ABD'nin Tahran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulması isteğinin Lüksemburg'da bir mahkemece reddedilmesi İran tarafından "hukuk zaferi" olarak nitelendirildi.

İran, Lüksemburg mahkemesinin kararından memnun, System.String[]
ABD'nin Tahran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulması isteğinin Lüksemburg'da bir mahkemece reddedilmesi İran tarafından "hukuk zaferi" olarak nitelendirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:12 

Tahran, Lüksemburg, İran, Ekonomi
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