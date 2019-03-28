İran, Lüksemburg mahkemesinin kararından memnun
1 saat önce
ABD'nin Tahran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulması isteğinin Lüksemburg'da bir mahkemece reddedilmesi İran tarafından "hukuk zaferi" olarak nitelendirildi.
ABD
'nin Tahran
'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulması isteğinin Lüksemburg
'da bir mahkemece reddedilmesi İran
tarafından "hukuk zaferi" olarak nitelendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:12
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