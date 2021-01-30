İran, Macron'un Suudi Arabistan'ı nükleer görüşmelere dahil etme çağrısını reddetti - Son Dakika

İran, Macron'un Suudi Arabistan'ı nükleer görüşmelere dahil etme çağrısını reddetti

30.01.2021 22:01
İran, Macron'un Suudi Arabistan'ı nükleer görüşmelere dahil etme çağrısını reddetti, System.String[]

İran, nükleer anlaşmayla ilgili muhtemel görüşmelere Suudi Arabistan'ın da dahil edilmesini isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini reddetti.

İran, nükleer anlaşmayla ilgili muhtemel görüşmelere Suudi Arabistan'ın da dahil edilmesini isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, "Nükleer anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararıyla onaylanmış, hiçbir şekilde yeniden müzakere edilemez, tarafları açık ve değiştirilemez olan çok taraflı bir anlaşmadır." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, Riyad yönetiminin de İran ile yapılması planlanan nükleer görüşmelere katılması gerektiğini söylemişti.

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Tahran da yaptırımlara karşılık anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuştu. ABD'de göreve gelen yeni yönetim, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, İran'ın bölgesel nüfuzunu ve balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme çağrısında bulunuyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Körfez ülkeleri, İran ile yapılacak muhtemel görüşmelere kendilerinin de katılmasını istiyor.

Suudi Arabistan, Nükleer, Fransa, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Macron'un Suudi Arabistan'ı nükleer görüşmelere dahil etme çağrısını reddetti - Son Dakika


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