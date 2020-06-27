İran maske kullanımını artırmak amacıyla kampanya başlattı - Son Dakika

İran maske kullanımını artırmak amacıyla kampanya başlattı

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki maske kullanımını artırmak amacıyla "Ben Maske Kullanıyorum" adıyla bir kampanya başlattı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki maske kullanımını artırmak amacıyla "Ben Maske Kullanıyorum" adıyla bir kampanya başlattı.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İreç Herirçi, başkent Tahran'da videokonferans yöntemiyle yaptığı basın açıklamasında halkı maske kullanmaya, sosyal mesafeye uymaya ve sağlık kurallarına riayet etmeye çağırdı.

Herirçi, maske kullanımının yüzde 85, fiziki sosyal mesafeye uyumun yüzde 82 ve gözleri kapatan bir muhafazanın kullanılmasının da yüzde 78 oranında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmasını engellediğini söyledi.

Maske kullanımını artırmak amacıyla sosyal medyada "Ben Maske Kullanıyorum" hashtagıyla kampanya başlattıklarını aktaran Herirçi, "Kovid-19 hastası bir kişi, sosyal mesafeye uymadığı ve sağlık kurallarına riayet etmediği takdirde bu salgını 406 kişiye bulaştırabilir. 50 yaşın altında olanlar ve gençlerden Kovid-19'a yakalanan ancak herhangi bir belirti göstermeyenlerin sayısı çok fazla. Bu hassas süreçte maske kullanımı, ellerin düzenli yıkanması ve sağlık kurallarına uyum bu hastalığın şiddetini düşürebilir ve ölüm sayısını azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:41 Kaynak: AA

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