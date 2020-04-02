İran Meclis Başkanı Ali Laricani, korona virüse yakalandı - Son Dakika

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İran Meclis Başkanı Ali Laricani, korona virüse yakalandı
6 saat önce
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin korona virüs testi pozitif çıktı.
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin korona virüs testi pozitif çıktı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Meclis Başkanı Ali Laricani'nin korona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulurken, Laricani'nin karantina altına alındığı açıklandı.
İran'da toplam korona virüs vakası 50 bin 468'e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 160'a ulaştı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:37 Kaynak: İHA
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