İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
6 saat önce
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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