İran Meclis Başkanı Galibaf: "İslam ülkeleri BAE-İsrail normalleşmesini engellemeli" - Son Dakika

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam ülkelerinin meclis başkanlarına gönderdiği mesajda, BAE ile İsrail arasındaki diplomatik normalleşme anlaşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "İslam ülkeleri ve tüm uluslararası İslami kurumlar bu normalleşmeyi engellemeliler" ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki diplomatik normalleşme anlaşmasına tepki olarak İslam ülkeleri meclis başkanlarına mesaj gönderdi.

Galibaf, mesajında BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması yaparak İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslami Meclisler Birliği'nin Filistin sorunu için vermiş oldukları mücadeleyi zayıflattığını belirterek, "Filistin topraklarının özgürleşmesi, Filistin halkının kendi iradesi ve direnişi ile mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.

BAE ve İsrail arasındaki diplomatik normalleşme anlaşmasını kınadıklarını belirten Galibaf, tüm İslam ülkeleri meclis başkanlarından bölgesel ve uluslararası imkanları kullanarak Filistin halkının yanında olmalarını istedi. Galibaf, BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "İslam ülkeleri ve tüm uluslararası İslami Kurumlar bu normalleşmeyi engellemeliler. BAE İsrail ile bu anlaşmayı yaparak stratejik bir hata yapmıştır ve İsrail rejimini yeni cinayetler işlemesi için tahrik etmiştir" ifadesini kullandı. - TAHRAN