İran Meclis Başkanı Galibaf'tan, Mustafa Şentop'a tebrik mesajı - Son Dakika

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Türkiye Büyük Millet Meclisine tekrar Başkan seçilen Mustafa Şentop'a tebrik mesajı gönderdi.



İran Meclis Başkanı Galibaf, mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisine yeniden Başkan seçilmenizi en içten duygularımla kutlarım" ifadesini kullandı. Galibaf, iki ülke meclisi arasında işbirliğini artırmak istediklerine işaret ederek, "İki Müslüman ve kardeş ülke arasında işbirliğinin artırılmasını umut ediyoruz. Bu işbirliği ile iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğini ve bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçilmişti. - TAHRAN