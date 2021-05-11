İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hamas ve İslami Cihad'ın liderleriyle İsrail'in Filistin'e saldırılarını görüştü - Son Dakika

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile telefon görüşmesi yaptı.

İran Meclisi'ne ait internet sitesi ICANA'nın haberine göre Kalibaf, Heniyye ve Nehale ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ele aldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının bu rejimin çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu belirten Kalibaf, "Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın savunulması İslami ve insani bir görevdir." dedi.

Heniyye de İsrail'in Kudüs'ün işgal edildiği tarihten bu yana toplum değişikliğini hayata geçirmek için muhtelif projeler yürüttüğünü belirterek, "Mübarek Ramazan ayında Siyonistler Şeyh Cerrah gibi mahallelerdeki Müslümanları çıkarıp buraları zorla Yahudileştirme girişiminde bulundu. Direniş hareketi olarak Siyonistlerin Mescid-i Aksa ve bu kutsal mekanlara saldırılarına karşı koymayı görevimiz biliyoruz. Askeri çatışmalar dün başladı, Siyonistler geri çekilene ve Filistinliler haklarına kavuşana kadar direnişimiz devam edecek." diye konuştu.