İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Ruhani hükümetine "ülkenin kötü yönetildiği" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Ruhani hükümetine "ülkenin kötü yönetildiği" eleştirisi Açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki hükümetin başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkeyi yönetmede yetersiz kaldığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Ruhani hükümetine

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki hükümetin başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkeyi yönetmede yetersiz kaldığını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı'nın (ICANA) haberine göre, Mazenderan eyaletinde katıldığı bir toplantıda konuşan Kalibaf, Ruhani hükümetini eleştirdi.

Hükümeti, yerli para biriminin döviz kurları karşısındaki değer kaybını önlemek için gerekli adımları atmamakla suçlayan Kalibaf, "Hükümet, milli paramızın değeri ve ekonomik istikrar gibi konuları bırakıp ülkedeki en küçük yerel sorunlara müdahale etmektedir. Milli paranın değeri kontrol edilemezken ekonomide gelişme sağlanamaz çünkü kalkınmanın ilk şartı ekonomide istikrardır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, "Yürütme erki, ilçe ya da köylerdeki sorunlara müdahale etmek yerine halkın sorunlarını çözmek için temel faktörlere öncelik vermelidir." dedi.

İran'ın sahip olduğu birçok fırsatın kötü yönetim nedeniyle kullanılamadığını ve bu konudaki sorumluluğun hükümette olduğunu söyleyen Kalibaf, "Mazenderan eyaleti için bir fırsat olan turizm, kötü yönetimle tehdide dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Meclis Başkanı Kalibaf, ülkede gelecek yıl düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması öngörülen isimler arasında yer alıyor. Kalibaf, iki hafta önce de Ruhani hükümetini, ABD yaptırımlarından kaynaklı ekonomik sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise 23 Eylül'de Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada, hükümete yönelik suçlamalara yanıt vermişti. Ruhani, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını "ekonomik savaş" olarak niteleyerek, "Bugün her şeyden önce savaş koşullarında olduğumuza daha sonra da bu savaşın yükünün sadece hükümetin omuzlarında olmadığına inanmamız gerekir." demişti.

İran'da son aylarda yükselişi dizginlenemeyen dolar ve avro dün ülke tarihinin en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Serbest piyasada dolar 30 bin tümeni, avro ise 35 bin tümeni aşmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Ruhani hükümetine 'ülkenin kötü yönetildiği' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

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