İran Meclis Başkanı Kalibaf, ülkesinin ekonomisinde "rant dağı" oluştuğu yorumunu yaptı - Son Dakika

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesindeki iktisadi yapıyı eleştirerek, ekonominin yüzde 80'inin devletin elinde olduğunu ve bu durumun rantı körüklediğini söyledi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, yatırımcıları destekleme ve üretimin önündeki engelleri kaldırmaya ilişkin bazı uzmanlar ve meclisteki ekonomi komisyonu başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Kalibaf, ülkesindeki ekonomik duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Muhafazakar siyasetçi Kalibaf, "İran'da bürokrasi kendini kimseye karşı sorumlu görmeyen huysuz bir ata döndü." dedi.

Yatırımcı ve üreticilerin sorunlarının ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Kalibaf, "İran'daki sorunlarımızdan bir diğeri, ekonominin yüzde 80'inin devletin elinde olmasıdır. Bu durum bir rant dağının meydana gelmesine neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle İran'a yönelik yaptırımlar arttırıldı ve ülkedeki ekonomik kriz derinleşti. Bazı uzmanlar, İran'daki ekonomik krizin nedenlerini, Washington yönetiminin "maksimum baskı" politikasına bağlarken, bazıları da yapısal sorunlar ve kötü yönetimin etkili olduğu görüşünde.