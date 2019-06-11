Son Dakika Haberleri: İran Meclis Başkanı Laricani: "Hiçbir büyük ülke yaptırımları kabul etmiyor"
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İran Meclis Başkanı Laricani: "Hiçbir büyük ülke yaptırımları kabul etmiyor"

2 saat önce

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, "ABD'nin uyguladığı bu yaptırımları hiçbir büyük ülke kabul etmiyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Laricani:
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, "ABD'nin uyguladığı bu yaptırımları hiçbir büyük ülke kabul etmiyor" dedi.

Tahran'da Belarus Meclis Heyeti ile görüşen İran Meclis Başkanı Laricani, iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede ayrıca ABD'nin İran aleyhinde uyguladığı yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Laricani, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Hiçbir büyük ülke bu yaptırmaları kabul etmiyor. Elbette bu yaptırımlara karşı ortak bir çözüm geliştirmemiz şart" ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı ile de ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair görüştüklerini ancak bazı sorunlar nedeniyle istenilen aşamaya gelemediklerini belirten Meclis Başkanı Laricani, "İki ülke arasında oluşturulan dostluk grupları ile istediğimiz ilişki düzeyine ulaşabiliriz" dedi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
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