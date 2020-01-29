İran Meclis Başkanı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Meclis Başkanı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika

İran Meclis Başkanı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki

6 saat önce

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD Başkanı, sadece kendisinin ve siyonistlerin çıkarlarına dayanarak, İslam ümmetine ait bir ülkeyi işgal etmeye ve direnen Müslüman halkın haklarına bir grup siyonist adına el koymaya çalışıyor.

İran Meclis Başkanı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki, System.String[]

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD Başkanı, sadece kendisinin ve siyonistlerin çıkarlarına dayanarak, İslam ümmetine ait bir ülkeyi işgal etmeye ve direnen Müslüman halkın haklarına bir grup siyonist adına el koymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Laricani, Müslüman ülkelerin meclis başkanlarına, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin birer mektup gönderdi.

Mektubuna sözde barış planını kınayarak başlayan Laricani, "Bu plan, Filistin meselesinin çözümüyle ilgili tüm uluslararası kararlar ile Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sözleşmelerini ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin Müslüman ülkelerin önceliği ve tüm dinlerin de ortak değeri olduğunu vurgulayan Laricani, Filistin ve Kudüs'e yönelik herhangi bir saldırıya, işgale ve Filistinlilere dayatılmaya çalışılan tek taraflı planlara karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Trump'ın BM kararlarını hiçe sayarak, Filistinli taraflara danışmadan sözde barış planını açıkladığını ifade eden Laricani, "ABD Başkanı, sadece kendisinin ve siyonistlerin çıkarlarına dayanarak, İslam ümmetine ait bir ülkeyi işgal etmeye ve direnen Müslüman halkın haklarına bir grup siyonist adına el koymaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Laricani, Filistin meselesinin çözümü için işgal altındaki yerlerde, bu bölgelerin asli sakinlerinin katılacağı demokratik ve BM gözetiminde referandum düzenlenmesini önererek, Müslüman ülkelerin meclis başkanlarından bu konuda destek istedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Meclis Başkanı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]