İran, Meclis seçimleri için yarın sandık başına gidiyor - Son Dakika

ABD yaptırımları ve Ukrayna uçağının düşürülmesiyle bir dizi kriz yaşayan İran halkı, yarın 11. Dönem Meclis Seçimleri için sandık başına gidecek.

Ülkede 13 Şubat'ta başlayan propaganda süreci bu sabah 08.00'de sona erdi. 57 milyon 918 bin seçmenin yeni meclisi belirlemek üzere sandık başına gideceği bu seçimlerde, 2 milyon 931 bin 716 kişi ilk defa oy kullanacak.

Oy kullanma işlemi yarın 08.00'de başlayacak, 18.00'de sona erecek. Oy kullanma süresi gece yarısına kadar uzatılabilecek.

Seçimlere muhafazakarlar "Başı Dik İran" listesiyle girerken, reformistlerin 30 partisinden sadece 9'u katılıyor. Reformistler blok olarak seçimlere girmediği ve büyük kısmı boykot ettiği için katılan partiler de ortak bir liste oluşturamadı.

Seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 16 bin 33 kişiden 7 bin 148'inin adaylığı onaylandı ve 290 sandalyenin bulunduğu Mecliste her bir milletvekilliği için 24 aday yarışacak.

Toplam 208 seçim bölgesinin bulunduğu İran'da vatandaşlar 55 bin noktada oy kullanabilecek ve 1 milyondan fazla kişi de seçimlerde görev alacak.

Başkent Tahran 35 milletvekiliyle Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.

İran Meclis Seçimlerinin yanı sıra 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri de gerçekleştirilecek.

Katılımın düşük olması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran, 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından 8 Ocak'ta Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın düşürülmesiyle sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kaldı.

Özellikle reformist seçmenin seçimle bir şeylerin değişeceğine dair beklentisinin azalması nedeniyle yarınki seçime katılımın düşük olacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi, 2013 ve 2017'de yapılan iki seçimde de destekleyen reformistlerin umduklarını bulamadığı yorumları yapılıyor.

Başkent Tahran'a yakın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sağlık yetkilileri halka dışarı çıkmamaları, dikkat etmeleri ve maske takmaları çağrısında bulunuyor. Ülkede baş gösteren virüs vakasının da seçimlere katılımın düşmesinde önemli bir faktör olacağı belirtiliyor.

İran'da 250 civarında parti bulunmasına rağmen siyasi faaliyetlere uygulanan baskılar nedeniyle siyasetçiler, parti çatısı yerine "muhafazakar", "reformist", "ılımlı" ve "bağımsız" olarak seçimlere giriyor. Seçmen, oyunu seçim pusulasına adayların isimlerini yazarak kullanıyor. Söz konusu siyasi grupların liste sunmaları halkın seçim yapmasını kolaylaştırıyor.