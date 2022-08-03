İran Meclisi Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı - Son Dakika
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İran Meclisi Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı

03.08.2022 11:03
İran Meclisi Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı

İran Meclisi, Belçika ile tutuklu ve mahkum değişimine imkan tanıyan ve "terör" suçlamasıyla hapiste tutulan İranlı bir diplomatın ülkesine dönmesinin yolunu açacak anlaşmaya ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

İran Meclisi, Belçika ile tutuklu ve mahkum değişimine imkan tanıyan ve "terör" suçlamasıyla hapiste tutulan İranlı bir diplomatın ülkesine dönmesinin yolunu açacak anlaşmaya ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "İran ile Belçika Krallığı Arasında Hükümlü Nakline İlişkin Anlaşma" adlı 22 maddelik yasa tasarısı, Mecliste yapılan oylamada 195 evet oyuyla kabul edildi.

Haberde, anlaşmanın uygulanması halinde Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkeye dönebileceği belirtildi.

İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat Esedi, Haziran 2018'de İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği bir etkinliğe saldırı planladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Esedi, 4 Şubat'ta Belçika'da yargılandığı bir mahkeme tarafından terör saldırısı planlamak suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

İran, karara tepki göstermiş ve Belçika'dan Esedi'nin diplomatik statüsünü tanımasını ve kendisini serbest bırakmasını talep etmişti.

İki ülke arasında karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, 21 Temmuz'da da Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı.

Tasarı, 26 Temmuz'da İran hükümeti tarafından onaylanarak Meclise gönderilmişti.

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Kaynak: AA

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