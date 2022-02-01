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İran Meclisi Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara verdi - Son Dakika

İran Meclisi Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara verdi

01.02.2022 11:39
İran Meclisi Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara verdi

İran Meclisindeki 47 milletvekilinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Meclis çalışmaları durduruldu.

İran Meclisindeki 47 milletvekilinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Meclis çalışmaları durduruldu.

Tasnim Haber Ajansına göre, İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Nizam Musevi konuya dair açıklamada bulundu.

Musevi, "47 milletvekili ve 30 Meclis çalışanının Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bu nedenle Meclis Başkanlık Heyetinin kararıyla Meclis çalışmaları durduruldu." dedi.

Kararın İran Koronavirüsle Mücadele Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda alındığına dikkati çeken Musevi, Mecliste genel kurul toplantılarının yanı sıra komisyon toplantılarına da ara verildiğini belirtti.

Sözcü Musevi, çalışmalara ne zaman başlanacağına dair detay vermeksizin, mevcut durumda salı ve çarşamba günü Meclisin tatil edildiğini aktardı.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 132 bin 454'e vaka sayısı ise 6 milyon 373 bin 174'e ulaştı.

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Milletvekili, Musevi, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Meclisi Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara verdi - Son Dakika


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