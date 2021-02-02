İran Meclisi Ruhani hükümetinin sunduğu bütçe taslağını reddetti - Son Dakika

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin sunduğu bütçe taslağı, muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis tarafından reddedildi.

Ülkede hükümet ile Meclis arasında gelecek yılın bütçe taslağının kabulü konusundaki çekişme devam ediyor.

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis, ülkede reformist kanadı temsil eden Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetince hazırlanıp sunulan 1400 yılı (2021) bütçe taslağını geri çevirdi.

Genel Kuruldaki oylamada 99 milletvekili bütçe taslağının kabulü yönünde oy kullanırken, 148 vekil ret oyu verdi, 12 de çekimser oy çıktı.

Bu sonuca göre bütçe taslağı, yapısal değişiklikler yapılması için hükümete geri gönderilecek.

Meclis Başkanı Kalibaf, toplantıya katılmayan Ruhani'yi eleştirdi

Ruhani Meclisteki oturuma katılmazken bütçe taslağını hükümet adına toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht savundu.

Bütçe taslağının milletvekillerinin oyuna sunulmadan önce konuşan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Meclise davet ettiklerini ancak Ruhani'nin davete icabet etmediğini söyledi.

Kalibaf, "Sayın Cumhurbaşkanı, bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıda hazır bulunarak sosyal yardımlar, petrol ihracatı ve döviz kurları hakkında açıklama yapmalı ve hükümetinin pozisyonunu savunmalıydı. Bu, Meclis ve hükümetin çıkarına olurdu. Belki bazı belirsizlikler ortadan kalkar bazı konularda güven sağlanırdı." dedi.

Mecliste bütçe tartışmaları devam ederken kabinesiyle bir toplantı düzenleyen Cumhurbaşkanı Ruhani ise burada yaptığı konuşmada, bütçe taslağının "ekonomik savaş koşullarında ülkenin yönetilmesi için hazırlandığını" ve değişiklik yapılmadan kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Ruhani, "Hükümete göre, bütçe taslağının yapısında ve ana eksenlerinde yapılacak bir değişiklik, insanların geçim kaynaklarına, ülke ekonomisinin kalkınmasına ve yönetimine ciddi zararlar verebilir." ifadelerini kullandı.

Meclis ile hükümetin bütçe konusunda anlaşamadığı noktalar

Hükümetin 4 bin 200 tümen olarak belirlediği sübvanse edilen dolar kurunun Meclis tarafından 17 bin 500 tümene çıkarılmak istenmesi iki taraf arasındaki temel anlaşmazlıklarından biri olarak görülüyor.

Meclis, bazı ithalatçılara düşük kurdan döviz temininin yolsuzluklara yol açtığını belirtirken hükümet, sübvanse edilen dolar kurunun 17 bin 500 tümene çıkarılmasının yüksek enflasyona yol açacağını savunuyor.

Taraflar arasındaki ikinci anlaşmazlık ise bütçe taslağında petrol ihracatına ilişkin öngörülen rakamlarla ilgili. Hükümet, 21 Mart'ta başlayacak yeni yıldan itibaren ortalama günlük 2,3 milyon varil petrol satışı hedefliyor. Meclis ise ABD'nin tek taraflı yaptırımları kaldırması halinde petrol ihracatının günlük 1,5 milyon varil olacağını öngörüyor.