İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, NPT Ek Protokolü'nün askıya alınmasını istedi - Son Dakika

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Tahran aleyhinde çıkardığı karara karşılık Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Ek Protokolü'nün hükümet tarafından askıya alınmasını gerektiren teklifi onayladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Sara Fellahi, "Hükümetin Ek Protokolü askıya almasını zorunlu kılacak teklif, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda incelenerek onaylandı." dedi.

Komisyonda onaylanan teklifin Mecliste yapılacak ilk açık oturumda ele alınacağını kaydeden Fellahi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin komisyonun gelecek toplantılarına davet edildiğini belirtti.

Fellahi ayrıca Zarif ile Salihi'nin 5 Temmuz'daki komisyon toplantısına katılacağını aktardı.

UAEA Yönetim Kurulu'nun İran kararı

UAEA Yönetim Kurulu, 8 yıl sonra ilk kez İran'dan nükleer programıyla ilgili tam bir iş birliği talep eden ve UAEA müfettişlerinin İran'ın nükleer faaliyet yürüttüğünden şüphelenilen iki bölgeye girişi için izin isteyen bir karar çıkarmıştı.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Almanya, İngiltere ve Fransa (E3) tarafından sunulan karar tasarısı, geçen hafta UAEA Yönetim Kurulu'nda 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan E3 ülkelerinin dışişleri bakanlarının yaptıkları ortak açıklamada İran'a "nükleer anlaşmaya tamamen uyma" çağrısında bulunulmuştu.

Tahran yönetimi ise UAEA'nın 2 tesise erişim izni talebinin meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına dayandığını savunuyor.

NPT'yi kabul eden ülkelerin çoğunun gönüllü olarak imza atıp onayladığı Ek Protokol, ülkelerin UAEA müfettişlerine ek denetim imkanları sunmasını sağlıyor. İran, söz konusu protokolü 2003'te imzalamıştı.