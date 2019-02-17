Son Dakika Haberleri: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahetpişe Açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahetpişe Açıklaması

22 dakika önce

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran sınırlarında yüzlerce intihar bombacısı teröristin eylem gerçekleştirmek için beklediğini söyleyerek, "Her an yeni bir terör saldırısı gerçekleşebilir" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahetpişe Açıklaması, System.String[]
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran sınırlarında yüzlerce intihar bombacısı teröristin eylem gerçekleştirmek için beklediğini söyleyerek, "Her an yeni bir terör saldırısı gerçekleşebilir" dedi.

İran'ın Zahidan kentinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, saldırıya ilişkin Meclis Komisyonunun olağanüstü toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sınır güvenliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Felahatpişe, "Özellikle doğu sınırlarımızda terör tehdidi büyümekte. Sınırlarımızda yüzlerce intihar bombacısı terörist silahlanmış durumda, her an yeni bir terör saldırısı gerçekleşebilir. Sınır ötemizde güvenliği sağlamış durumdayız ancak sınırlarımızda olası bir güvenlik sorununa izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu. İran'ın Zahidan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısının bazı istihbarat örgütleri tarafından organize edildiğini dile getiren Felahatpişe, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler ülke içerisindeki nüfuzlarını kullandılar" dedi.

İran'ın Zahidan kentinde Ceyşül Adl isimli terör örgütünün üstlendiği saldırıda 27 Devrim Muhafızı hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

İran, Politika
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