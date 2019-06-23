Son Dakika Haberleri: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına Mücteba Zünnur seçildi
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına Mücteba Zünnur seçildi

1 saat önce

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen komisyon üyesi Mücteba Zünnur seçildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına Mücteba Zünnur seçildi, System.String[]
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen komisyon üyesi Mücteba Zünnur seçildi.
İran'lı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, meclis binasında komisyon üyeleri tarafından yapılan seçimde Velayi Grubu adayı Zünnur, Ümid Grubu adayı reformist siyasetçi Haşmetullah Felahetpişe'nin yerine geçti.
Kum Milletvekili Zünnur, bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu'nda lider Ali Hamaney'in temsilciliği görevini yürütmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:36 Kaynak: AA
İran, Güncel
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