İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Zulnur korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı ve Kum Milletvekili Mücteba Zulnur, yeni tip korona virüsüne yakalandığını açıkladı.



İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı ve Kum Milletvekili Mücteba Zulnur sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Korona virüsü testim pozitif çıktı. Bu bulaşıcı bir virüs ancak tedirgin olunacak bir durum değil" dedi. Zulnur karantinada olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki milletimiz korona virüsüne karşı galip gelecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN