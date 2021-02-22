İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile uzlaşan Ruhani'yi Yargı Erki'ne şikayet etti - Son Dakika

İran Meclisi milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında varılan uzlaşının yasalara aykırı olduğunu savundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Tahran ile UAEA arasındaki uzlaşının "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen yasaya aykırı olduğu yönündeki raporu, 239 milletvekilinin katıldığı oylamada 6 ret oyuna karşılık 221 evet oyuyla kabul edildi.

Meclis kürsüsünden okunan raporda İran hükümeti ile UAEA arasında varılan uzlaşının yasaya aykırı olduğu ve bu nedenle Yargı Erki'nin bunu geçici olarak iptal etmesi gerektiği belirtildi.

Raporda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve UAEA ile varılan uzlaşmada yer alan diğer yetkililer Yargı Erki'ne şikayet edildi.

Dün Tahran'da temaslarda bulunan UAEA Başkanı Rafael Grossi, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmede geçici uzlaşı sağlandığını ve Ajansın bu ülkedeki temel doğrulama ve izleme faaliyetlerini 3 ay daha sınırsız sürdüreceğini söylemişti.

Grossi, İran'da onaylanan "nükleer yasa" doğrultusunda Ajansın faaliyetlerinin 23 Şubat'tan itibaren kısıtlanacağının açıklandığını ancak görüşmelerde geçici teknik uzlaşı sağlandığını, bu kapsamda 3 ay daha UAEA'nın temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sınırsız süreceğini ifade etmişti.

İran'da onaylanan "nükleer yasa"

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'ta kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.