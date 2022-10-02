İran Meclisindeki vekiller ülkedeki protestolara tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

İran Meclisindeki vekiller ülkedeki protestolara tepki gösterdi

02.10.2022 20:24
İran Meclisindeki vekiller ülkedeki protestolara tepki gösterdi

İran Meclisindeki milletvekilleri Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri Mecliste protesto ederek ortak bildiri imzaladı.

İran Meclisindeki milletvekilleri Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri Mecliste protesto ederek ortak bildiri imzaladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre İran Meclisindeki, çoğunluğu muhafazakar 290 vekilden 233'ü ülke geneline yayılan rejim karşıtı gösterilere tepki gösterdi.

Meclis salonunda "Kahrolsun bozguncu" sloganları atan vekiller yayımladıkları ortak bildiride, "Polis, sabırlı davranarak protestocuların öfkesini azaltmayı başardı. Emniyet güçlerine saldıranların en şiddetli şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, cuma günü Zahidan kentinde çıkan olaylarda Sistan-Beluçistan Eyaleti Devrim Muhafızları İstihbarat Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Haşimi'nin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hatib, "bölücüler" ve "emniyet güçlerine saldıranlara" en sert şekilde karşılık verileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Küresel emperyalist güçlerle bağlantılı terör örgütleri, utanç verici eylemlerinin, ayaklanmaların ve masum insanların katledilmesinin sonuçlarını yakında görecekler. Devrim muhafızları, diğer güçler, kararlı istihbarat, güvenlik ve kolluk kuvvetleri bölücülüğe ve satılmış katillere kararlı bir şekilde tepki göstereceklerdir."

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Zahidan'daki olaylar

Zahidan kentinde Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Hiyabani, bu sayıya sivillerin ve emniyet güçlerinin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü ise çıkan olaylarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini ve 193 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Söz konusu olaylar esnasında Sistan-Beluçistan Eyaleti Devrim Muhafızları İstihbarat Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Haşimi'nin bir gösterici tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Zahidan kentinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 5 askerin öldüğü açıklanırken, çeşitli kentlerdeki gösterilerde çıkan olaylarda onlarca emniyet personelinin öldürüldüğü veya yaralandığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
İran'da protestolar 16. gününde devam etti İran'da protestolar 16. gününde devam etti İran'da protestolar 15. gününde devam etti İran'da protestolar 15. gününde devam etti
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mahsa Emini, Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Meclisindeki vekiller ülkedeki protestolara tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 02:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: İran Meclisindeki vekiller ülkedeki protestolara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement