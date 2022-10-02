İran Meclisindeki vekiller ülkedeki protestolara tepki gösterdi

İran Meclisindeki milletvekilleri Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri Mecliste protesto ederek ortak bildiri imzaladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre İran Meclisindeki, çoğunluğu muhafazakar 290 vekilden 233'ü ülke geneline yayılan rejim karşıtı gösterilere tepki gösterdi.

Meclis salonunda "Kahrolsun bozguncu" sloganları atan vekiller yayımladıkları ortak bildiride, "Polis, sabırlı davranarak protestocuların öfkesini azaltmayı başardı. Emniyet güçlerine saldıranların en şiddetli şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, cuma günü Zahidan kentinde çıkan olaylarda Sistan-Beluçistan Eyaleti Devrim Muhafızları İstihbarat Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Haşimi'nin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hatib, "bölücüler" ve "emniyet güçlerine saldıranlara" en sert şekilde karşılık verileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Küresel emperyalist güçlerle bağlantılı terör örgütleri, utanç verici eylemlerinin, ayaklanmaların ve masum insanların katledilmesinin sonuçlarını yakında görecekler. Devrim muhafızları, diğer güçler, kararlı istihbarat, güvenlik ve kolluk kuvvetleri bölücülüğe ve satılmış katillere kararlı bir şekilde tepki göstereceklerdir."

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Zahidan'daki olaylar

Zahidan kentinde Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Hiyabani, bu sayıya sivillerin ve emniyet güçlerinin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü ise çıkan olaylarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini ve 193 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Söz konusu olaylar esnasında Sistan-Beluçistan Eyaleti Devrim Muhafızları İstihbarat Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Haşimi'nin bir gösterici tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Zahidan kentinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 5 askerin öldüğü açıklanırken, çeşitli kentlerdeki gösterilerde çıkan olaylarda onlarca emniyet personelinin öldürüldüğü veya yaralandığı belirtiliyor.